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Волочкову выселили из отеля из-за неадекватного поведения

Волочкову выселили из отеля из-за неадекватного поведения
Звезда в нетрезвом состоянии материлась и пошло шутилаБалерину Анастасию Волочкову выселили из турецкого отеля из-за неадекватного поведения под воздействием спиртных напитков. Об этом сообщает телеканал «НТВ».Как отмечают свидетели, в один из вечеров знаменитость напилась и начала грубо общаться с персоналом, а также позволяла в их адрес нецензурные выражения, несмотря на детей вокруг. Гости отеля стали снимать Волочкову и выкладывать в Сеть ролики с ее участием. На выложенных видео балерина еле стоит на ногах и пошло шутит.Певица и модель Анна Калашникова, которая наблюдала за происходящим, заявила, что Анастасия приехала на международный конгресс в качестве приглашенной звезды. «Для нее эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась. Может, перебрала и вела себя немного странно», — подчеркнула женщина.Также Анна добавила, что Волочкова почти каждый вечер была с новым мужчиной. А однажды знаменитость устроила «концерт» в ресторане — в нетрезвом состоянии пошло шутила и нецензурно выражалась.Позже об Анастасии ничего не было слышно. Оказалось, ее выселили из отеля. Постояльцы видели, как балерину сажают в автомобиль и увозят.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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