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Зарубежные фильмы, которые в России любят намного больше, чем на родине

Зарубежные фильмы, которые в России любят намного больше, чем на родине
"Ван Хельсинг" (2004)

Чтобы сравнить оценки зрителей, мы возьмём за основу данные с международного сервиса IMDb и нашего "Кинопоиска". У "Ван Хельсинга" разница в полтора пункта: рейтинг IMDb — 6,1; "Кинопоиск" — 7,6. Стоит отметить, история про охотника на чудовищ хоть как-то понравилась именно зрителям — кинокритики картину разнесли: слабый сюжет, из-за которого героям даже не хочется сопереживать, проходные спецэффекты, и это далеко не все минусы.

"Няньки" (1994)

Рейтинг IMDb: 6,0; "Кинопоиск": 7,2
Должно быть, каждый россиянин, кто включал телевизор в девяностых и нулевых, смотрел этот фильм. История про братьев-телохранителей стала легендой на постсоветском пространстве, чего не скажешь о Штатах — там про картину мало кто вспомнит. Кстати, любовь к "Нянькам" взаимная — старший брат, Дэвид Пол, даже написал о России стихотворение.

"Осень в Нью-Йорке" (2000)

Рейтинг IMDb: 5,6; "Кинопоиск": 7,4
Когда фильм вышел на экраны, он едва окупил затраты. Мало того, Ричард Гир и Вайнона Райдер даже номинировались на звание "худшей экранной пары". Благо тогда "Золотую малину" забрал Джон Траволта и "любой другой актёр в кадре" за работу в фильме "Поле битвы: Земля".

"Майор Пейн" (1995)

Рейтинг IMDb: 6,3; "Кинопоиск": 7,6
Ещё один легендарный фильм прямиком из девяностых... по мнению россиян. Фильм до сих пор можно встретить в сетке вещания телеканалов, однако уже в год выхода стало ясно, что фильм, проще говоря, "не зашёл". 30 млн долларов сборов при бюджете в 29 млн — настоящий провал.

"Птичка на проводе" (1990)

Рейтинг IMDb: 6,0; "Кинопоиск": 7,3
Приключенческий фильм с Мэлом Гибсоном и Голди Хоун в главных ролях — идеальная картина девяностых, да ещё и с долей комедии. Хорошие сборы, но ни зрители, ни критики не остались довольны. Лишь наш зритель благодарно принимал всё то, что показывали по ТВ.

"Гарфилд" (2004)

Рейтинг IMDb: 5,0; "Кинопоиск": 6,8
Когда картина только вышла на киноэкраны в 2004-м, будущие зумеры были в восторге. Ведь это не только фильм — это ещё и мультфильм. 3D-котик очаровал российского зрителя, и никто не смотрел, что оценки критиков просто ужасные — хоть как-то положительно фильм оценили лишь 15% профессионалов.

"Смертельная битва" (1995)

Рейтинг IMDb: 5,8; "Кинопоиск": 7,6
Пока в девяностых в странах СНГ далеко не каждый мог позволить себе игровую приставку, фильм, снятый по легендарной игре Mortal Kombat — был хитом. Выходя довольный из кинозала, наш зритель и не подозревал, что сюжет картины чуть ли не полностью слизан с "Выхода дракона" 1973 года.

"Александр" (2004)

Рейтинг IMDb: 5,6; "Кинопоиск": 7,2
"Александр" — по всем показателям худший фильм в этой подборке. Он с оглушительным треском провалился в прокате: общий бюджет перевалил за двести миллионов долларов, а сборы даже не дотянули до 170 млн. На "Золотой малине" картина номинировалась на всё подряд... но в России её приняли на удивление тепло — рейтинг на "Кинопоиске" на уровне вполне приличных лент.

"Бетховен" (1992)

Рейтинг IMDb: 5,7; "Кинопоиск": 7,3
Этот фильм должен был стать проходным семейным фильмом с забавным, в меру кривым сценарием. По всему миру это так и произошло — посмотрели и забыли, но в России... "Бетховеном" продолжают затыкать дыры в сетках вещания.

"Водный мир" (1995)

Рейтинг IMDb: 6,2; "Кинопоиск": 7,6
Далеко не самый ужасный фильм. Есть даже номинация на "Оскар"... Правда, за "Лучший звук", но кто спустя почти тридцать лет будет в этом копаться. Но критики, как и западный зритель, встретили картину холодно. Наш же зритель был очарован красивыми видами и, должно быть, актрисами.
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По материалам: Sivator

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