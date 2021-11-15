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Женщина купила щенка на рынке, но такого сюрприза не ожидала, ведь он оказался не тем, за кого себя выдавал

Женщина купила щенка на рынке, но такого сюрприза не ожидала, ведь он оказался не тем, за кого себя выдавал

Покупка домашнего питомца – всегда волнительное и долгожданное событий. Хозяева животного никогда не могут определить заранее, каким будет мохнатый друг, как изменится его внешность и каким характером он будет обладать. Покупатели знают только одно – кого именно хотят, собаку или кошку.

Перуанская семья Марибель Сотело не могла представить, что вместо маленькой собачки получит дикого лиса. Щенок был куплен в местном зоомагазине за относительно небольшие деньги.

Хозяева не догадывались о том, что приобрести вовсе не щенка. Все изменилось с тех пор, когда семья поняла, что их питомец начала охотится на других животных.

Молодой лис начал красть домашнюю птицу, и соседи начали активно жаловаться на «собаку».

Когда мать с сыном догадались, что с питомцем что-то не так. Когда питомец в очередной раз отправился на охоту, женщина сделала звонок в специализированную организацию. Лиса словили, отвезли в леса – теперь животное находится в естественной середе обитания и может без ограничений заниматься своим любимым занятием – охотой.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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