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Житель Тулы потерял из-за телефонных мошенников квартиру, машину и почти 7 млн рублей

Житель Тулы потерял из-за телефонных мошенников квартиру, машину и почти 7 млн рублей

По данным УМВД по Тульской области, в регионе активизировались телефонные мошенники. За прошедшие выходные у одиннадцати россиян злоумышленниками были похищены почти 9 млн 173 тыс рублей.

Один из жителей Тулы потерял из-за аферистов квартиру и машину. Преступники под предлогом прекращения неких "несанкционированных операций" убедили 39-летнего мужчину продать имущество, а также взять крупные кредиты.

Правоохранительные органы оценили ущерб в сумму, превышающую 6,9 млн рублей. Эти средства ушли на так называемый "защищенный счет". По словам полицейских, часто потерпевшие знают о методах, используемых злоумышленниками, а также о способах обмана, но всё равно попадаются на эти уловки.

Полиция Тульской области напомнила гражданам о фактах телефонного мошенничества - в ведомстве попросили проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах, заметили сотрудники МВД. Если вас просят перевести деньги на так называемые "защищённые счета" по телефону, то это 100% мошенничество, так как подобная операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена.

Ранее Ruposters писал, что аферисты выманили у омской медсестры 1,2 млн рублей под видом инвестиций.

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По материалам: uposters.ru

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