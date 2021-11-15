Жители Иркутской области сообщают об отсутствии вакцины «Спутник Лайт» в пунктах вакцинации

Жители Иркутской области жалуются, что в пунктах вакцинации региона отсутствует «Спутник Лайт». Препарата нет ни в торговых центрах, ни в поликлиниках, говорят они в обращениях в редакцию IRK.ru. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 14 ноября в Приангарье поступило 7 800 доз «Спутника Лайт». Уже сегодня, 15 ноября, его распределяют по поликлиникам. В регион также поступило 70 тысяч доз вакцины «Спутник V».

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

— На сегодняшний день правительство региона создает все условия для вакцинации людей. Хочу еще раз подчеркнуть, что препаратов для первичной вакцинации у нас достаточно. Вчера мы получили еще 70 тысяч доз «Спутника V», таким образом, запас этой вакцины составляет 200 тысяч доз. Действительно были временные перебои с препаратом для ревакцинации. Накануне нам отгрузили партию вакцины «Спутник лайт», пока пришло 7800 доз, уже сегодня ее распределяют по прививочным пунктам. В ближайшее время ожидаем следующую поставку.

В Иркутской области действуют меры стимулирования вакцинации. Работодателям рекомендовано предоставлять сотрудникам выходной день в день проведения вакцинации, при необходимости — на следующий день после прививки. Два дополнительных выходных смогут также получить работники госучреждений и все госслужащие, которые прошли иммунизацию от COVID-19 во время нерабочих дней, c 30 октября по 7 ноября.

На прошлой неделе в регионе в один из дней было рекордное число поставивших прививку — 17 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. На утро 15 ноября первым компонентом вакцины против ковида привито 878 757 человек. 619 876 человек — вторым компонентом.

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