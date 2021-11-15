Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение своей избраннице

Пара вместе уже три года29-летний актер Тейлор Лотнер, звезда фильма «Сумерки», сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Тэй Доум. Об этом мужчина сообщил в своем блоге в Instagram,Лотнер опубликовал серию фотографий, где он запечатлен вместе с Тэй, демонстрирующей помолвочное кольцо. «Не могу дождаться, чтобы провести с тобой вечность. Ты любишь меня безоговорочно. Ты успокаиваешь меня, когда я волнуюсь. Ты заставляешь меня слишком много смеяться. Ты делаешь каждый день, проведенный с тобой, таким особенным. И самое главное, ты делаешь меня лучше. Я не знаю, как тебя отблагодарить за то, что ты привнесла в мою жизнь. Я безумно люблю тебя», — признался актер.Также Тейлор поделился кадрами, на которых он делает предложение руки и сердца своей избраннице. На снимках мужчина стоит на одном колене в комнате, украшенной большим количеством роз. «11.11.2021. И вот так просто все мои желания сбылись», — написал актер.Напомним, Тейлор Лотнер встречается с медсестрой и видеоблогером Тэй Доум уже три года.