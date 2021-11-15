Звездный гардероб: топ−3 люксовых сумок Пелагеи

Общая стоимость этих аксессуаров певицы составляет более миллиона рублейЗвездные аксессуары всегда вызывают интерес поклонников — иногда даже больший, чем одежда, ведь сумка люксового бренда зачастую стоит целое состояние. WMJ.ru решил изучить шикарные аксессуары Пелагеи, общая стоимость которых достигает миллиона рублей.Сумка Lady Dior выполнена в розовом цвете и украшена фирменным узором Cannage. Стоимость такой модели составляет 440 000 рублей. Пелагея часто выходит с ней в свет, мастерски делая ее акцентом своих образов и сочетая с элементами одежды подобного оттенка.Летняя Book Toot от Dior в розовом цвете. Стоимость такого аксессуара составляет 240 тысяч рублей. Пелагея сочетает эту модель с голубым костюмом, состоящим из топа с длинными рукавами и кружевными вставками и длинной юбки того же оттенка.Мини-формат сумки Miss Dior стоит 330 тысяч рублей. Черная мини-сумка с украшениями в виде страз и с золотой пряжкой прекрасно подошла к элегантному черному платью Пелагеи в тон с воздушными руками и украшениям.