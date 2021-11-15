Звездный Instagram: фото с любимыми и отпускные снимки
Сегодня, 02:10 Вадим Карасев
По традиции в воскресенье листаем звездный Instagram и смотрим, какой прошедшая неделя была у российских и западных знаменитостей. Путешествия, семейные праздники, встречи с друзьями, пляжные зарисовки и многое другое — смотрите фотоподборку самых ярких звездных кадров из социальной сети.
Кристина Агилера
Егор Крид
Ида Галич
Эмили Ратажковски с сыном
Хлое Кардашьян с дочерью
Кристина Асмус
Сиара
Екатерина Варнава
Федор Белогай и Рита Дакота
Хайди Клум
Юлианна Караулова
Эмбер Херд
Нюша
Анна Седокова
Анна Покров
Елена Перминова с дочерью
Владимир Пресняков и Наталья Подольская
Ляйсан Утяшева
Надежда Оболенцева
Feduk и Александра Новикова
Яна Рудковская с детьми
Элджей
Джаред Лето
Нина Агдал
Кара Делевинь
Кэти Перри
Ева Лонгория
Ксения Собчак
Виктория Шелягова
Кайли Дженнер
Елена Темникова
Настя Каменских и Потап
Кейт Бекинсейл
Дина Саева
Оксана Самойлова и Джиган
Иван Ургант
Настя Ивлеева
Рената Литвинова
Светлана Бондарчук
Ани Лорак
Кети Топурия
Сергей Лазарев
Ника Белоцерковская и Евгений Чичваркин
Елизавета Пескова
Равшана Куркова
Клава Кока
Сплетник
По материалам: spletnik.ru