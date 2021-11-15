Звездный Instagram: фото с любимыми и отпускные снимки

Вадим Карасев

По традиции в воскресенье листаем звездный Instagram и смотрим, какой прошедшая неделя была у российских и западных знаменитостей. Путешествия, семейные праздники, встречи с друзьями, пляжные зарисовки и многое другое — смотрите фотоподборку самых ярких звездных кадров из социальной сети.





Кристина Агилера





Егор Крид





Ида Галич





Эмили Ратажковски с сыном





Хлое Кардашьян с дочерью





Кристина Асмус





Сиара





Екатерина Варнава





Федор Белогай и Рита Дакота





Хайди Клум





Юлианна Караулова





Эмбер Херд





Нюша





Анна Седокова





Анна Покров





Елена Перминова с дочерью





Владимир Пресняков и Наталья Подольская





Ляйсан Утяшева





Надежда Оболенцева





Feduk и Александра Новикова





Яна Рудковская с детьми





Элджей





Джаред Лето





Нина Агдал





Кара Делевинь





Кэти Перри





Ева Лонгория





Ксения Собчак





Виктория Шелягова





Кайли Дженнер





Елена Темникова





Настя Каменских и Потап





Кейт Бекинсейл





Дина Саева





Оксана Самойлова и Джиган





Иван Ургант





Настя Ивлеева





Рената Литвинова





Светлана Бондарчук





Ани Лорак





Кети Топурия





Сергей Лазарев





Ника Белоцерковская и Евгений Чичваркин





Елизавета Пескова





Равшана Куркова





Клава КокаСплетник