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Звездный Instagram: фото с любимыми и отпускные снимки

Звездный Instagram: фото с любимыми и отпускные снимки

По традиции в воскресенье листаем звездный Instagram и смотрим, какой прошедшая неделя была у российских и западных знаменитостей. Путешествия, семейные праздники, встречи с друзьями, пляжные зарисовки и многое другое — смотрите фотоподборку самых ярких звездных кадров из социальной сети.


Кристина Агилера


Егор Крид


Ида Галич


Эмили Ратажковски с сыном


Хлое Кардашьян с дочерью


Кристина Асмус


Сиара


Екатерина Варнава


Федор Белогай и Рита Дакота


Хайди Клум


Юлианна Караулова


Эмбер Херд


Нюша


Анна Седокова


Анна Покров


Елена Перминова с дочерью


Владимир Пресняков и Наталья Подольская


Ляйсан Утяшева


Надежда Оболенцева


Feduk и Александра Новикова


Яна Рудковская с детьми


Элджей


Джаред Лето


Нина Агдал


Кара Делевинь


Кэти Перри


Ева Лонгория


Ксения Собчак


Виктория Шелягова


Кайли Дженнер


Елена Темникова


Настя Каменских и Потап


Кейт Бекинсейл


Дина Саева


Оксана Самойлова и Джиган


Иван Ургант


Настя Ивлеева


Рената Литвинова


Светлана Бондарчук


Ани Лорак


Кети Топурия


Сергей Лазарев


Ника Белоцерковская и Евгений Чичваркин


Елизавета Пескова


Равшана Куркова


Клава Кока
Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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