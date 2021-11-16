1inch анонсировал полный переход к ДАО

DeFi-проект 1inch анонсировал переход ко второму этапу на пути к реализации системы децентрализованного управления протоколом. Об этом журналу ForkLog сообщили представители проекта.

Цель следующего этапа является реализация «полноценной ДАО-функциональности» путем предоставления сообществу прямого контроля над расширенными механизмами управления.

«Конечная цель этого этапа заключается в том, чтобы протокол 1inch Network и токен 1INCH стали полностью децентрализованными, находились в собственности и управлялись ДАО», — пояснили разработчики.

Первый этап процесса децентрализации протокола стартовал в декабре 2020 года. Он ознаменовался выпуском токена управления 1INCH, его распределением среди пользователей и запуском системы Instant Governance.



Ключевым элементом нового этапа станет запуск казначейства 1inch Network DAO Treasury, в которое будет поступать «долгосрочным и устойчивый поток доходов». За соответствующее предложение проголосовало 90% участников.

«Казначейство — ключевой компонент успешной работы любой ДАО. Казначейство позволяет организации финансировать разработки и претворять в жизнь предложения участников», — подчеркнули разработчики.

Для обеспечения работы DAO Treasury создан кошелек с мультиподписью Gnosis Safe. Подписывать транзакции смогут 12 отобранных 1inch Foundation участников, среди которых проекты Tornado Cash, Synthetix, Opium, NEAR protocol и zkSync.

«Больше не будет дохода, получаемого от стейкинга средств в governance-контракте, однако ДАО будет обладать полным контролем над средствами и всеми аспектами казначейства», — отметили представители проекта.

В настоящее время 1inch Foundation разрабатывает документацию, охватывающую все аспекты процесса управления, включая процедуры голосования и механизм подсчета голосов.



Напомним, в октябре 1inch Network представил четвертую версию протокола.

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