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368 человек умерли от коронавируса в Иркутской области за две недели ноября

368 человек умерли от коронавируса в Иркутской области за две недели ноября

Число летальных случаев от коронавируса в Иркутской области за две недели ноября 2021 года составило 368. В октябре умерло 555 пациентов с коронавирусом. Данные опубликованы в телеграм-канале регионального оперштаба.

От сопутствующих заболеваний за две недели ноября умер 21 человек, в октябре 2021 года — 43 пациента. За прошедшие сутки в Иркутской области коронавирусом заразились 582 человека (всего – 130 946 случаев), выздоровели 328 пациентов (всего – 109 173). Умерло 30 человек, еще один пациент скончался от сопутствующих заболеваний. Так, смертность от коронавируса за период пандемии в Иркутской области достигла 5 951 случай, еще 514 граждан умерли от сопутсвующих заболеваний.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в ноябре пяти регионах страны, в том числе в Иркутской области, ухудшилась ситуация с коронавирусом. В регионе с начала месяца действует система QR-кодов.

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По материалам: irk

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