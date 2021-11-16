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37 новых игр на Xbox Series X | S получают поддержку FPS Boost

37 новых игр на Xbox Series X | S получают поддержку FPS Boost


Сегодня компания Microsoft представила больше 70 новых проектов в программе обратной совместимости Xbox. Теперь на приставках Xbox One и Xbox Series X | S можно сыграть в еще большее количество хитов с Xbox и Xbox 360.

Игроки на Xbox Series X | S получают еще и дополнительный бонус в виде FPS Boost. 37 игр с Xbox, Xbox 360 и Xbox One пополнили список проектов, которые совместимы с FPS Boost. Вот эти новинки (жирным выделены новые игры по обратной совместимости, которые добавили сегодня):



Alan Wake



Assassin’s Creed



Binary Domain



Black College Football Xperience: Doug Williams Ed



Darksiders



Dead Space 2



Dead Space 3



Disney’s Chicken Little



Dragon Age: Origins



Dragon Age II



The Elder Scrolls IV: Oblivion



F.E.A.R.



F.E.A.R. 3



Fable Anniversary



Fable III



Fallout 3



Fallout: New Vegas



Far Cry 3



Final Fantasy XIII-2



Lightning Returns: Final Fantasy XIII



Gears of War



Gears of War 2



Gears of War 3



Gears of War: Judgment



Gears of War: Ultimate Edition



Kameo: Elements of Power



Lego The Lord of the Rings



Medal of Honor: Airborne



Mirror’s Edge



Nier



Resident Evil: Operation Raccoon City



Rock of Ages



Sonic & All-Stars Racing Transformed



Sonic Generations



Sonic Unleashed



Star Wars: The Clone Wars



Vandal Hearts: Flames of Judgment
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По материалам: newxboxone

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