37 новых игр на Xbox Series X | S получают поддержку FPS Boost





Сегодня компания Microsoft представила больше 70 новых проектов в программе обратной совместимости Xbox. Теперь на приставках Xbox One и Xbox Series X | S можно сыграть в еще большее количество хитов с Xbox и Xbox 360.

Игроки на Xbox Series X | S получают еще и дополнительный бонус в виде FPS Boost. 37 игр с Xbox, Xbox 360 и Xbox One пополнили список проектов, которые совместимы с FPS Boost. Вот эти новинки (жирным выделены новые игры по обратной совместимости, которые добавили сегодня):

Alan WakeAssassin’s CreedDarksidersDead Space 2Dead Space 3Dragon Age: OriginsDragon Age IIThe Elder Scrolls IV: OblivionFable AnniversaryFable IIIFallout 3Fallout: New VegasFar Cry 3Final Fantasy XIII-2Lightning Returns: Final Fantasy XIIIGears of WarGears of War 2Gears of War 3Gears of War: JudgmentGears of War: Ultimate EditionKameo: Elements of PowerMedal of Honor: AirborneMirror’s EdgeSonic & All-Stars Racing TransformedSonic GenerationsSonic Unleashed