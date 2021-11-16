37 новых игр на Xbox Series X | S получают поддержку FPS Boost
Сегодня, 00:25
Сегодня компания Microsoft представила больше 70 новых проектов в программе обратной совместимости Xbox. Теперь на приставках Xbox One и Xbox Series X | S можно сыграть в еще большее количество хитов с Xbox и Xbox 360.
Игроки на Xbox Series X | S получают еще и дополнительный бонус в виде FPS Boost. 37 игр с Xbox, Xbox 360 и Xbox One пополнили список проектов, которые совместимы с FPS Boost. Вот эти новинки (жирным выделены новые игры по обратной совместимости, которые добавили сегодня):
Alan Wake
Assassin’s Creed
Binary Domain
Black College Football Xperience: Doug Williams Ed
Darksiders
Dead Space 2
Dead Space 3
Disney’s Chicken Little
Dragon Age: Origins
Dragon Age II
The Elder Scrolls IV: Oblivion
F.E.A.R.
F.E.A.R. 3
Fable Anniversary
Fable III
Fallout 3
Fallout: New Vegas
Far Cry 3
Final Fantasy XIII-2
Lightning Returns: Final Fantasy XIII
Gears of War
Gears of War 2
Gears of War 3
Gears of War: Judgment
Gears of War: Ultimate Edition
Kameo: Elements of Power
Lego The Lord of the Rings
Medal of Honor: Airborne
Mirror’s Edge
Nier
Resident Evil: Operation Raccoon City
Rock of Ages
Sonic & All-Stars Racing Transformed
Sonic Generations
Sonic Unleashed
Star Wars: The Clone Wars
Vandal Hearts: Flames of Judgment
По материалам: newxboxone