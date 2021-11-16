5 звездных мачех, которых обожают дети

В этих семьях царят мир и любовьУ большинства людей складывается мнение о том, что мачеха бывает исключительно скверной особой, которая на дух не переносит детей супруга от предыдущих браков. В реальности все гораздо позитивнее, что подтверждают звезды, которых мы собрали в сегодняшнем списке.Отношения Жизель с ее мужем Томом Брэди трудно назвать скучными: в начале романа с супермоделью Брэди сорвался и изменил звездной красотке с бывшей девушкой, что, логично, повергло Бюндхен в шок. Но несмотря на советы близких, Жизель не поспешила расстаться с неверным спортсменом. Масло в огонь подлила беременность бывшей подруги Тома. У девушки родился мальчик, с которым Брэди поспешил выстроить нормальные отношения. Его примеру последовала и Жизель, которая посчитала, что ребенок не виноват в сложившейся ситуации. К слову, дети Жизель и Тома также проводят время со сводным братом, можно сказать, в семье царит любовь и умиротворение.Поп-певица несколько лет назад стала женой Игоря Сивова, у пары родилась дочь, а сейчас певица ждет второго ребенка. У Сивова на момент брака с Нюшей уже было двое сыновей от предыдущих отношений. Все оказалось не так страшно, как казалось звезде — сыновья мужа отлично приняли мачеху и хорошо общаются с младшей сестрой. Как говорит сама артистка, дело в том, что разница в возрасте у детей не слишком большая, особенно у дочери артистки и младшего сына Сивова. Пара часто берет всех детей с собой на отдых, где не происходит никаких стычек детей с новой женой их отца.Голливудская звезда уже не состоит в браке с Брайаном Остином Грином, при этом эти отношения принесли звезде не только собственных детей, но и любимого пасынка Кассиуса. В самом начале романа с Грином Фокс подружилась с сыном Брайана, актриса читала мальчику книги на ночь, помогала с уроками и готовила для него. Ничего удивительного, что Кассиус чуть ли не больше всех был расстроен разрывом Фокс и Грина. Звезда даже сейчас отлично общается с мальчиком и приглашает его на различные семейные мероприятия.Наталья Ионова стала женой Александра Чистякова в 2006 году, на тот момент у мужчины был маленький сын. Певица не стала ждать и первой проявила инициативу, решив подружиться с сыном любимого мужа. Когда у Ионовой появились свои дети, они также начали отлично общаться с Сашей, пусть через какое-то время мальчик уехал за границу. Певица предпочитает не разделять детей на «своих и чужих», заявляя, что они все — одна семья.Второй брак телеведущей привлек не меньше внимания, чем первый. У Ксении и Константина Богомолова уже были дети от предыдущих отношений. Бывшие супруги Собчак и Богомолова совсем не против общения своих детей с новыми половинками своих прошлых спутников. Ксения же в свою очередь никогда не против взять дочь Константина в отпуск, когда вся семья решает отдохнуть. Несмотря на взрывной характер, Собчак умеет находить подход практически ко всем, наверное, именно поэтому в семье звезд все живут мирно и беспроблемно.