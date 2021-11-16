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582 человека заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки

582 человека заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки
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368 человек умерли от коронавируса в Иркутской области за две недели ноября

За сутки в Иркутской области зарегистрировали еще 582 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 130 946 случаев заболевания ковидом, сообщает оперштаб 16 ноября.

Из больниц выписали 39 человек, на лечении в стационарах остается 5 351 пациент. Выздоровели 328 человек, всего — 109 173. За сутки умер 31 человек с COVID-19: 30 — от коронавируса (всего — 5 951), от иных заболеваний — 1 (514).

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По материалам: irk

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