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72-летняя Пугачева продемонстрировала стройные ноги в короткой юбке

72-летняя Пугачева продемонстрировала стройные ноги в короткой юбке
Коллеги восхитились внешним видом Аллы45-летний шоумен и телеведущий Максим Галкин, супруг 72-летней певицы Аллы Пугачевой, поделился на своей личной странице в Instagram свежим снимком с артисткой. Выложенную фотографию по достоинству оценили коллеги и подписчики супругов.На опубликованном кадре Галкин нежно обнимает Примадонну. Сама звезда одета в черную кофту и такого же цвета короткую юбку, которая оголила стройные ноги Аллы.Поклонники и коллеги певицы восхитились ее внешним видом. «Какая красавица, наша Алла», «Красивые!», «Неожиданно хорошо! Мы стали чем-то похожи!», «Я все понимаю, финансы, фильтры, хорошее освещение, но мне кажется за такой красотой в таком возрасте лежит огромный труд и желание вот так выглядеть! Поэтому и примадонна!», «Максим, вы такой молодец. Продляете молодость супруге!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметили дизайнеры Марина Газманова и Наталия Якимчук, певица Анита Цой и фолловеры шоумена.Напомним, Галкин и Пугачева женаты уже 10 лет. Пара воспитывает двойняшек — сына Гарри и дочь Елизавету. Для Примадонны этот брак стал пятым по счету, а для телеведущего — первым.Также по теме:Точь-в-точь: поклонники обсуждают сходство Орбакайте и Пугачевой
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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