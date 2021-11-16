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Акции Marathon обвалились после сообщения о расследовании SEC

Акции Marathon обвалились после сообщения о расследовании SEC


Котирующаяся на Nasdaq майнинговая компания Marathon сообщила о ведущемся Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовании в ее отношении. Котировки акций фирмы отреагировали обвалом.


Цена закрытия в понедельник, 15 ноября, составила $75,92. На момент написания на премаркете бумаги Marathon оцениваются в $55,42 — приблизительно на 27% ниже.


Данные: TradingView.

В поданном в SEC отчете формы 10-Q фирма указала:


"В течение квартала, закончившегося 30 сентября 2021 года, компания и некоторые из ее руководителей получили повестки для предоставления документов и сведений, касающихся дата-центра в Хардине, штат Монтана".


В Marathon подчеркнули понимание того, что Комиссия может расследовать вероятные нарушения федерального законодательства о ценных бумагах.


"Мы сотрудничаем с SEC", — заявили в компании.


Ранее Marathon отчиталась об успешном третьем квартале. За три месяца фирма добыла 1254,4 BTC, что на 91% больше показателя за второй квартал. Криптовалютные резервы компании достигли 7035 BTC, включая 4812,66 BTC, приобретенных в январе.


15 ноября Marathon анонсировала размещение конвертируемых облигаций на сумму $500 млн. Привлеченные средства планируется направить на дополнительные покупки биткоина и оборудования для его добычи.


Следом компания объявила об увеличении предложения долговых бумаг до $650 млн.


Напомним, в числе владельцев акций Marathon числятся такие инвестиционные гиганты, как BlackRock и Fidelity Investments.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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