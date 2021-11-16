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Анна Кузнецова предложила узаконить в школах службу медиации

Анна Кузнецова предложила узаконить в школах службу медиации

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила узаконить в школах службу медиации, сообщает радио Sputnik.

По ее словам, внедрение этой системы «позволит не отнимать палку, когда дети дерутся, а не допускать конфликты».

«Но мало просто закрепить школьную медиацию в законодательстве. Вслед за таким решением должна быть оказана поддержка школе, выделены дополнительные ресурсы. Кроме того, необходимо максимально разгрузить наших учителей», – отметила Анна Кузнецова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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