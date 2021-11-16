Анна Кузнецова предложила узаконить в школах службу медиации

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила узаконить в школах службу медиации, сообщает радио Sputnik.

По ее словам, внедрение этой системы «позволит не отнимать палку, когда дети дерутся, а не допускать конфликты».

«Но мало просто закрепить школьную медиацию в законодательстве. Вслед за таким решением должна быть оказана поддержка школе, выделены дополнительные ресурсы. Кроме того, необходимо максимально разгрузить наших учителей», – отметила Анна Кузнецова.