Анонсирована игра Dragon Ball: The Breakers — ассиметричный мультиплеер





Издательство Bandai Namco представило игру Dragon Ball: The Breakers, которая разрабатывается студией Dimps. Это ассиметричный мультиплеер, который напоминает Dead By Daylight, если судить по первичной информации и представленным роликам.

Dragon Ball: The Breakers — это многопользовательская игра на 8 человек. В ней 7 игроков будут пытаться выжить, против одного злодея. По сюжету, игроки были втянуты во «Временной поток», где герои не имеют никаких сверхспособностей. Но они смогут находить различные предметы для усиления, оружие и пилотируемые транспортные средства, чтобы в конечном итоге сбежать от злодея.

Watch this video on YouTube

Dragon Ball: The Breakers выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch и PC в 2022 году.