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Анонсирована игра Dragon Ball: The Breakers — ассиметричный мультиплеер

Анонсирована игра Dragon Ball: The Breakers — ассиметричный мультиплеер


Издательство Bandai Namco представило игру Dragon Ball: The Breakers, которая разрабатывается студией Dimps. Это ассиметричный мультиплеер, который напоминает Dead By Daylight, если судить по первичной информации и представленным роликам.

Dragon Ball: The Breakers — это многопользовательская игра на 8 человек. В ней 7 игроков будут пытаться выжить, против одного злодея. По сюжету, игроки были втянуты во «Временной поток», где герои не имеют никаких сверхспособностей. Но они смогут находить различные предметы для усиления, оружие и пилотируемые транспортные средства, чтобы в конечном итоге сбежать от злодея.


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Dragon Ball: The Breakers выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch и PC в 2022 году.

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По материалам: newxboxone

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