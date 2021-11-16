Arcane Research: L2-решения для Ethereum сокращают транзакционные затраты на 90-99%

Основанные на технологии Optimistic rollups решения Arbitrum и Optimism сокращают транзакционные затраты вплоть до 90–99%. По мнению аналитиков Arcane Research, решения второго уровня позволят добиться массового внедрения Ethereum без ущерба для децентрализации и безопасности.

Средняя стоимость транзакций в Ethereum и L2-решениях. Данные: Arcane Research.

По оценкам экспертов, пока не получившие совместимость с EVM решения на базе zkRollups также могут сократить транзакционные издержки на 99%, до $0,1-$1.

Средняя стоимость транзакций в Ethereum и L2-решениях. Данные: L2Fees.

В отличие от Optimistic rollups, zkRollups-проекты вроде StarkNet и zkSync сокращают финализацию транзакций с более чем одной недели до ориентировочно десяти минут.

https://forklog.com/chto-takoe-resheniya-masshtabirovaniya-vtorogo-urovnya/

Согласно L2Beat, объем заблокированных в L2-решениях средств достиг $5,37 млрд.

Данные: L2Beat.

Лидером выступает Arbitrum c TVL в размере $2,77 млрд. Аналитики объяснили столь высокий результат ориентацией проекта на более высокую степень безопасность сети.

Данные: L2Beat.

Напомним, в ноябре стартап Matter Labs, стоящий за разработкой решения второго уровня zkSync на базе технологии zkRollup, привлек $50 млн по итогам раунда финансирования Серии B на $50 млн.



В августе проект Polygon поглотил платформу Hermez Network, специализирующуюся на решениях масштабирования второго уровня ZK-Rollups.



