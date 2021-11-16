Байден подписал инфраструктурный план без поправок о криптовалютах

Президент США Джо Байден поставил подпись под двухпартийным законопроектом по привлечению $1,2 трлн под обновление инфраструктуры без поправок в пользу представителей криптоиндустрии.

Документ содержит расширенное определение понятия «брокер». В зависимости от трактовки, майнеров и операторов нод в блокчейнах, разработчиков кошельков, поставщиков ликвидности в DeFi-протоколах и прочих некастодиальных игроков могут обязать отчитываться перед Налоговой службой о деятельности своих пользователей.

Требования законопроекта в таком виде технически неосуществимы, за что документ неоднократно критиковали представители криптоиндустрии, в том числе Илон Маск и Джек Дорси.

Сенаторы Рон Уайден, Синтия Ламмис и Пэт Туми предложили исключить участников криптоиндустрии из двухпартийного плана. Их коллега Роб Портман выдвинул встречную поправку, освобождающую от отчетов перед налоговой лишь майнеров и продавцов оборудования или ПО, оставляя неясным статус PoS-валидаторов.

9 августа демократы, республиканцы и Министерство финансов достигли компромисса, однако соответствующая поправка не получила единогласную поддержку — против выступил 87-летний Ричард Шелби.

Одновременно с подписанием Байденом инфраструктурного плана сенаторы Рон Уайден и Синтия Ламмис вновь предложили ограничить в нем некоторые правила налоговой отчетности по криптовалютам. Они вступят в силу 1 января 2024 года.

Senators Lummis and Wyden are introducing a bill to narrow some of the cryptocurrency tax reporting rules in the infrastructure bill being signed into law today. https://t.co/uswxB3eeCB pic.twitter.com/xRQJGbv2Rs — Jerry Brito (@jerrybrito) November 15, 2021

«В законопроекте мы четко указали, что новые требования к отчетности не распространяются на лиц, разрабатывающих технологию блокчейна и кошельки», — пояснил Уайден.

Агентство Bloomberg пояснило, что остается неясным, когда документ вынесут на рассмотрение и есть ли возможность его включения в другие инициативы до конца года.

Напомним, CNBC со ссылкой на чиновника Минфина сообщило, что ведомство не намерено широко трактовать определение «брокер» к участникам индустрии.

Ранее в сообществе обеспокоились очередной поправкой к инфраструктурному плану, которая обяжет получателей цифровых активов на сумму более $10 000 проверять персональную информацию отправителя.



