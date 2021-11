Байден подписал инфраструктурный план без поправок о криптовалютах

Президент США Джо Байден поставил подпись под двухпартийным законопроектом по привлечению $1,2 трлн под обновление инфраструктуры без поправок в пользу представителей криптоиндустрии.

Документ содержит расширенное определение понятия «брокер». В зависимости от трактовки, майнеров и операторов нод в блокчейнах, разработчиков кошельков, поставщиков ликвидности в DeFi-протоколах и прочих некастодиальных игроков могут обязать отчитываться перед Налоговой службой о деятельности своих пользователей.

Требования законопроекта в таком виде технически неосуществимы, за что документ неоднократно критиковали представители криптоиндустрии, в том числе Илон Маск и Джек Дорси.

Сенаторы Рон Уайден, Синтия Ламмис и Пэт Туми предложили исключить участников криптоиндустрии из двухпартийного плана. Их коллега Роб Портман выдвинул встречную поправку, освобождающую от отчетов перед налоговой лишь майнеров и продавцов оборудования или ПО, оставляя неясным статус PoS-валидаторов.

9 августа демократы, республиканцы и Министерство финансов достигли компромисса, однако соответствующая поправка не получила единогласную поддержку — против выступил 87-летний Ричард Шелби.

Одновременно с подписанием Байденом инфраструктурного плана сенаторы Рон Уайден и Синтия Ламмис вновь предложили ограничить в нем некоторые правила налоговой отчетности по криптовалютам. Они вступят в силу 1 января 2024 года.

