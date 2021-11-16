Барбадос откроет посольство в метавселенной Decentraland

Министерство иностранных дел, внешней торговли и международного бизнеса Барбадоса подписало соглашение с проектом Decentraland о создании цифрового посольства в одном из крупнейших виртуальных миров.

https://twitter.com/decentraland/status/1460237865888190469

Правительство также завершает работу над подобными соглашениями с Somnium Space, SuperWorld и другими платформами метавселенных.

В рамках различных проектов будет оказываться помощь в поиске и приобретении земельных участков, создании виртуальных посольств и консульств, объектов для предоставления таких услуг, как электронные визы, а также в строительстве "телепорта", который позволит пользователям перемещать свои аватары между различными мирами.

По словам посла Барбадоса в ОАЭ Габриэля Абеда, страна планирует расширить деятельность за пределы планов по созданию структур и покупке земли в различных виртуальных мирах.

"Идея заключается не в том, чтобы выбрать победителя — метавселенная все еще очень юна и нова, и мы хотим убедиться, что то, что мы строим, можно перенести через метамиры", — отметил он.

Правительство Барбадоса рассматривает открытие посольства в метавселенной как уникальную дипломатическую возможность, добавил Абед.

С созданием дипломатической миссии в виртуальном мире Барбадос станет первой страной в мире, признавшей цифровую суверенную землю. Предполагается, что это произойдет в январе.

Страна также наняла юриста, поскольку открытие посольства создаст ряд уникальных прецедентов.

Эксперты заявили, что миссия будет соответствовать нормам международного права и Венской конвенции о дипломатических сношениях.

"Посольства являются отправной точкой для получения визы на въезд в страну или безвизовых поездок. Представляете, как это выглядело бы виртуально? И куда вас может привести эта электронная виза?", — заключил Абед.

Напомним, власти столицы Южной Кореи решили сделать Сеул первым крупным городом с собственной метавселенной. Ее планируют использовать для приема граждан и проведения культурных мероприятий.