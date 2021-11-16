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Binance призвала к глобальному регулированию криптоиндустрии и защите прав пользователей

Binance призвала к глобальному регулированию криптоиндустрии и защите прав пользователей


Биткоин-биржа Binance опубликовала документ "10 фундаментальных прав криптопользователей", призванный стать основой для обсуждения и разработки регулирования индустрии.


https://twitter.com/binance/status/1460518581137981441

"Каждый человек должен иметь доступ к финансовым инструментам, таким как криптовалюта, которые обеспечивают большую экономическую независимость", — говорится в первом пункте.


В документе отмечена необходимость "умного регулирования", обеспечения конфиденциальности данных и безопасности, а также соблюдения правил продажи деривативов.


Авторы призвали маркетплейсы к защите пользователей, реализации мер KYC и AML, а также обеспечению достаточной ликвидности для торговли.


"Регулирование неизбежно", — гласит десятый пункт манифеста.


При этом в Binance убеждены, что внедрение нормативных правил для криптоиндустрии обеспечит ее "здоровое развитие".


"Регулирование и инновации не исключают друг друга. Мы хотим сделать все возможное, чтобы работать с регулирующими органами и мировыми лидерами по определению наиболее эффективной нормативной политики, которая, что наиболее важно, защитит пользователей и стимулирует инновации. Надеемся на тесное сотрудничество с регуляторами, чтобы помочь расширить их знания об индустрии и ее возможностях", — заявил CEO Binance Чанпэн Чжао.


Напомним, за последние месяцы регулирующие органы ряда стран опубликовали предостережения касательно деятельности Binance или приняли меры в отношении биржи.


На фоне этих проблем Чанпэн Чжао опубликовал открытое письмо, в котором рассказал об усилиях платформы по защите клиентов и обеспечению комплаенса.


В августе Binance ввела обязательную верификацию пользователей.


В сентябре Чанпэн Чжао заявил об отказе компании от "децентрализованной" модели бизнеса. Отсутствие штаб-квартиры является негативным сигналом для регуляторов, уточнил он тогда.


Биржа также укрепила штат такими специалистами, как экс-следователь по уголовным делам Министерства финансов США Грег Монахан, бывший специалист Европола по даркнету Нильс Андресен-Реэд и Амджад Какиш, ранее работавший в Налоговом управлении США.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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