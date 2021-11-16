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Bloomberg при поддержке Galaxy запустил ценовой индекс Solana

Bloomberg при поддержке Galaxy запустил ценовой индекс Solana


В финансовые терминалы Bloomberg добавили индекс, отслеживающий изменение котировок Solana. Поставщик данных реализовал эту инициативу при поддержке криптовалютного торгового банка Galaxy Digital.


«Инициатива позволит регистрировать продукты на основе Solana в определенных юрисдикциях, которым требуется глобальный источник ценообразования», — прокомментировал запуск The Bloomberg Galaxy Solana Index глава европейского подразделения криптобанка Тим Грант.


Инструмент номинирован в долларах США.


Напомним, в августе партнеры представили индекс, который отслеживает состояние DeFi-сектора. 



# Экономика
По материалам: ForkLog

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