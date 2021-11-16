Борис Джонсон предсказал ЕС выбор между российским газом и помощью Киеву

Вадим Карасев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Евросоюзу предстоит сделать выбор между поддержкой Украины и российскими углеводородами – газом и нефтью. Глава британского правительства выразил надежду на понимание Брюсселем этого момента.

Его страна, говорит Джонсон, не хочет быть противником России из-за Украины, но должна быть "привержена демократии и свободе" наравне со всеми другими государствами ЕС.

Мы надеемся, что наши друзья осознают, что скоро предстоит выбор, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться.

По мнению премьер-министра, кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой "надуман" и инспирирован Александром Лукашенко, поэтому Лондон быстро отреагировал на просьбу Варшавы о помощи. В отличие от некоторых других политиков, Джонсон не стал обвинять в происходящем еще и Россию.

Ранее Ruposters писал, что Великобритания готова отправить на Украину бойцов спецназа для противостояния России. Британские военные также опасаются "случайной" войны.