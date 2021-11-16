Борис Джонсон предсказал ЕС выбор между российским газом и помощью Киеву
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Евросоюзу предстоит сделать выбор между поддержкой Украины и российскими углеводородами – газом и нефтью. Глава британского правительства выразил надежду на понимание Брюсселем этого момента.
Его страна, говорит Джонсон, не хочет быть противником России из-за Украины, но должна быть "привержена демократии и свободе" наравне со всеми другими государствами ЕС.
По мнению премьер-министра, кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой "надуман" и инспирирован Александром Лукашенко, поэтому Лондон быстро отреагировал на просьбу Варшавы о помощи. В отличие от некоторых других политиков, Джонсон не стал обвинять в происходящем еще и Россию.
Ранее Ruposters писал, что Великобритания готова отправить на Украину бойцов спецназа для противостояния России. Британские военные также опасаются "случайной" войны.