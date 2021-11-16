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Бывшая девушка Саймона Бейкера отрицает, что актер расстался с ней из-за ее участия в митинге антипрививочников

Бывшая девушка Саймона Бейкера отрицает, что актер расстался с ней из-за ее участия в митинге антипрививочников

36-летняя дизайнер Лаура Гиббс впервые публично рассказала о своем расставании со звездой сериала "Менталист" Саймоном Бейкером. Она опровергла слухи о том, что 52-летний актер расстался с ней из-за ее участия в митинге антипрививочников, и назвала истории об их разрыве в СМИ неправдой.


Лаура Гиббс

Она отметила, что  Саймоном они расстались на дружеской ноте и сейчас она испытывает к нему чувство глубокого уважения. Что стало реально причиной их разрыва, она не уточнила.

Лаура также рассказала о своем участии в митинге против обязательной вакцинации и заявила, что пошла туда, потому что она является сторонницей свободы и выбора.

Несмотря на наши разногласия, мы переживаем это время вместе. Решения, принимаемые теми, кто находится у власти, влияют на всех нас, включая наших детей и их будущие свободы. Я не буду извиняться за то, что высказываю свои опасения, когда вижу, как многие борются, теряют средства к существованию, а их заставляют замолчать, стыдят и высмеивают за то, что они хотят задавать вопросы,

— отметила она.

Лаура является основательницей бренда спортивной одежды Nagnata. Она объявила, что не откроет свой магазин в городе Байрон-Бей, пока непривитым покупателям не будет разрешено делать там покупки на законных основаниях.



Саймон Бейкер
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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