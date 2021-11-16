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Canaan отчиталась о рекордном росте выручки от продаж майнеров

Canaan отчиталась о рекордном росте выручки от продаж майнеров


В третьем квартале 2021 года выручка производителя майнеров Canaan составила рекордные $204,5 млн. Это на 708,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года и на 21,8% превышает результат второго квартала. 


https://twitter.com/canaanio/status/1460549481573748745

За три месяца компания продала оборудование для добычи криптовалют с общим хешрейтом 6,7 млн TH/s, нарастив реализацию на 12,9% по сравнению со вторым кварталом. Год к году продажи мощностей выросли на 128,4%.


"Стабильный годовой и последовательный рост в основном был обусловлен устойчивым рыночным спросом и увеличением поставок устройств для майнинга биткоина", — говорится в пресс-релизе.


По состоянию на 30 сентября денежные активы и их эквиваленты у фирмы составляли $263,6 млн. С начала года их объем увеличился более чем в три раза, в основном за счет большого числа полученных авансовых платежей от заказчиков, отметили в Canaan.


За квартал компания получила чистую прибыль в размере $72,5 млн, что представляет собой рост на 179,3% по отношению ко второму кварталу. Год назад Canaan зафиксировала убытки.


"Несмотря на выдающиеся результаты мы также осознаем потенциальные риски, включая ценовое давление и нестабильность поставок комплектующих, волатильность курса биткоина, изменения в регулировании в разных странах и другие", — отметил CEO Canaan Джеймс Цзинь Чэн.


По его словам, для упреждения влияния негативных факторов компания расширила партнерские отношения с поставщиками, подключилась к майнинговому бизнесу и вышла на глобальные рынки.


Напомним, в сентябре котирующаяся на Nasdaq Canaan анонсировала программу обратного выкупа акций на сумму до $20 млн.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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