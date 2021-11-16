Cash App добавит поддержку обновления Taproot для биткоин-адресов

Приложение Cash App от платежной компании Square к 1 декабря обеспечит совместимость адресов в сети биткоина после недавнего софтфорка Taproot.

Благодаря этому пользователи получат возможность отправлять BTC на кошельки с поддержкой Taproot.

«Чтобы обеспечить бесперебойное обновление, мы проверим, что активация Taproot в основной сети работает должным образом, прежде чем развертывать ее для всех клиентов», - говорится в заявлении.

Софтфорк привел к появлению нового типа адреса, Pay-to-Taproot (P2TR), что позволяет транзакциям в сети биткоина выглядеть одинаково независимо от того, совершает ли отправитель простой платеж, сложную транзакцию с мультиподписью или использует Lightning Network.

Это потенциально снизит комиссии сети за счет использования меньшего объема данных.

Некоторые возможности, предоставляемые Taproot, будут реализованы только после того, как значительная часть сети начнет использовать новый тип адресов.

Напомним, обновление Taproot активировано 14 ноября на блоке 709 632. Оно призвано повысить конфиденциальность, эффективность и масштабируемость сети.

https://forklog.com/chto-takoe-podpisi-shnorra-chto-takoe-taproot/