Цена биткоина упала ниже $59 000

Курс первой криптовалюты скорректировался до отметок ниже $59 000. Падение за сутки составило 10%.

На графике ниже видна резкая коррекция, на фоне всплеска торговых объемов. На момент написания биткоин торгуется в районе $58 800.

Четырехчасовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Резкое снижение цены цифрового золота повлияло на остальной рынок. Так выглядит первая десятка наиболее капитализированных криптоактивов:

Данные: CoinGecko.

Общая капитализация рынка составляет $2,72 трлн, показатель биткоина — $1,12 трлн при индексе доминирования 41,3% (данные CoinGecko).



Ранее основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил, что биткоин «легко» достигнет ценовой отметки в $500 000.



