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Цена биткоина упала ниже $59 000

Цена биткоина упала ниже $59 000


Курс первой криптовалюты скорректировался до отметок ниже $59 000. Падение за сутки составило 10%.


На графике ниже видна резкая коррекция, на фоне всплеска торговых объемов. На момент написания биткоин торгуется в районе $58 800.


Четырехчасовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Резкое снижение цены цифрового золота повлияло на остальной рынок. Так выглядит первая десятка наиболее капитализированных криптоактивов:


Данные: CoinGecko.

Общая капитализация рынка составляет $2,72 трлн, показатель биткоина — $1,12 трлн при индексе доминирования 41,3% (данные CoinGecko).

Ранее основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил, что биткоин «легко» достигнет ценовой отметки в $500 000.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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