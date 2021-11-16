Circle запустит стейблкоин в японской иене

Один из операторов стейблкоина USDC фирма Circle анонсировала запуск cтейблкоина с привязкой к японской иене через венчурное подразделение Circle Ventures. В рамках расширения присутствия на страны Азии компания также откроет офис в Сингапуре, пишет Bloomberg.

В интервью агентству CEO Circle Джереми Аллэйр спрогнозировал активное внедрение стейблкоинов на рынках заимствований и кредитования. Он считает, что драйвером такого перехода станет стремление инвесторов обезопасить средства от инфляции.

«Многие стремятся захеджировать подобные риски через прямую покупку биткоина, но для управляющих капиталом и финансовых директоров более привлекательным выглядит включение в портфель стейблкоинов», — заявил он.

Так Аллэйр прокомментировал активное продвижение Circle Yield, криптосберегательного продукта компании.

В Сингапуре фирма намерена получить лицензию местного регулятора. Circle сотрудничает с местным Денежно-кредитным управлением в проекте по внедрению USDC для крупных предприятий города-государства.

В целом фирма готова поддержать команды, которые развивают проекты с использованием стейблкоина, в том числе для платежей и DeFi-протоколов.

Напомним, Circle поддержала намерение администрации президента Джо Байдена регулировать эмитентов стабильных монет как банковские учреждения.

В августе Джереми Аллэйр заявил, что Circle станет «коммерческим криптовалютным банком с полным резервированием».



