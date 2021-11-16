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Circle запустит стейблкоин в японской иене

Circle запустит стейблкоин в японской иене


Один из операторов стейблкоина USDC фирма Circle анонсировала запуск cтейблкоина с привязкой к японской иене через венчурное подразделение Circle Ventures. В рамках расширения присутствия на страны Азии компания также откроет офис в Сингапуре, пишет Bloomberg.


В интервью агентству CEO Circle Джереми Аллэйр спрогнозировал активное внедрение стейблкоинов на рынках заимствований и кредитования. Он считает, что драйвером такого перехода станет стремление инвесторов обезопасить средства от инфляции.


«Многие стремятся захеджировать подобные риски через прямую покупку биткоина, но для управляющих капиталом и финансовых директоров более привлекательным выглядит включение в портфель стейблкоинов», — заявил он.


Так Аллэйр прокомментировал активное продвижение Circle Yield, криптосберегательного продукта компании.


В Сингапуре фирма намерена получить лицензию местного регулятора. Circle сотрудничает с местным Денежно-кредитным управлением в проекте по внедрению USDC для крупных предприятий города-государства.


В целом фирма готова поддержать команды, которые развивают проекты с использованием стейблкоина, в том числе для платежей и DeFi-протоколов.


Напомним, Circle поддержала намерение администрации президента Джо Байдена регулировать эмитентов стабильных монет как банковские учреждения.


В августе Джереми Аллэйр заявил, что Circle станет «коммерческим криптовалютным банком с полным резервированием».



# Экономика
По материалам: ForkLog

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