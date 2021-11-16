Даня Милохин поговорил с родной мамой

Певец Даня Милохин негативно отнесся к биологической матери. Звезда тиктока долго не хотел идти на контакт с биологическими родителями. В студии программы Ксении Собчак он также отказался от личной встречи с мамой и папой, но согласился поговорить с ними по видеосвязи. Еше в начале года брат Дани Милохина Илья встретился с мамой и отцом в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале. Родители рассказали трогательную историю о том, как жизненные обстоятельства вынудили их отказаться от детей. «Я тогда осталась совсем одна. Муж не помогал, мне было сложно. Я решила оставить сыновей в детском доме на полгода, чтобы решить свои проблемы, а получилось, что на всю жизнь», — плакала мама Милохиных. Даня и Илья выросли в детском доме. Возможно, родители никогда бы не рискнули выйти с ними на связь, но юноши прославились. И если Илья сразу захотел пойти на контакт с мамой и папой, то Даня долго отказывался от встреч. Лишь ради шоу «Док-ток» на Первом канале он сделал исключение.Даня Милохин Милохин пришел в студию вместе с друзьями, но сразу заявил, что не готов увидеться с мамой лицом к лицу. «Не понимаю, зачем нам встречаться. Для меня это чужой человек. Если бы ко мне на улице подошла женщина и представилась моей матерью, было бы то же самое. С братом она встречалась под камерами. Она пришла на шоу. Если бы она действительно хотела увидеться, она бы сделала это в другом месте», — заявил Милохин. И все-таки Даня пообщался с мамой и отцом по видеосвязи. Он подчеркнул, что не обижается на родственников и, возможно, когда-нибудь они смогут наладить контакт. «Никакой агрессии и злости у меня нет. Я бы хотел познакомиться с братом и сестрой — младшими детьми мамы. Вообще это классно, что они у меня есть. Это так непривычно, что у меня брат, сестра, какие-то родственники, кроме Ильи. Получается, что я вырос в детском доме, а теперь у меня две мамы и два папы: приемные и биологические», — рассказал Милохин. Мама Дани, конечно, была расстроена тем, что не смогла обнять сына. Общаясь с Ксенией Собчак, она призналась, что не собирается сдаваться. Женщина намерена устроить встречу с Даней и Ильей без камер, чтобы наконец-то воссоединить свою семью.