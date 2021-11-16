Дмитрий Дибров получает баснословные деньги за шоу «Кто хочет стать миллионером»

Ведущий Дмитрий Дибров рассказал о своей работе. Телеведущий до сих пор является одним из самых узнаваемых звезд отечественного ТВ, что не удивительно, ведь он работает на телеэкране с юных лет, сотрудничал с пятью каналами и вот уже многие годы ведет рейтинговое шоу «Кто хочет стать миллионером?». Свою программу Дибров считает интеллектуальной передачей, где умело сочетается азарт с умной беседой. «У нас видно, как ловко работает азарт, но при этом успеваешь получить уникальную информацию об игроке, который сидит за столом. Игрок невольно выдает о себе всю подноготную. Для этого ведущему надо создать такой бульон, в котором он полностью растворится и проявится. Иногда я создаю достоевские ситуации или чеховские. Иногда в моих фразах проскальзывает зощенковское подтрунирование. 90 минут проходит как одна минута. Секрет передачи — гармоничное сочетание ума и денег», — хвастается работой телеведущий.Дмитрий Дибров Дибров не скрывает, что от съемок шоу получает не только творческое удовлетворение, но и весьма ощутимый доход. По словам звезды Первого канала, его зарплата составляет внушительную сумму — около 50 тысяч долларов в месяц (примерно три с половиной миллиона рублей). На эти деньги телеведущий может позволить себе жить в особняке на Рублевке с молодой женой и тремя сыновьями, устраивать супруге роскошные вечеринки по случаю дня рождения и возить ее отдыхать на элитные курорты. Как раз сейчас Полина усиленно приводит себя в форму, чтобы в Новый год отправиться к океану, видимо, на Мальдивы, пишет «ЭГ».