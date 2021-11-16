Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дмитрий Дибров получает баснословные деньги за шоу «Кто хочет стать миллионером»

Дмитрий Дибров получает баснословные деньги за шоу «Кто хочет стать миллионером»

Дмитрий Дибров получает баснословные деньги за шоу «Кто хочет стать миллионером»
Ведущий Дмитрий Дибров рассказал о своей работе. Телеведущий до сих пор является одним из самых узнаваемых звезд отечественного ТВ, что не удивительно, ведь он работает на телеэкране с юных лет, сотрудничал с пятью каналами и вот уже многие годы ведет рейтинговое шоу «Кто хочет стать миллионером?». Свою программу Дибров считает интеллектуальной передачей, где умело сочетается азарт с умной беседой. «У нас видно, как ловко работает азарт, но при этом успеваешь получить уникальную информацию об игроке, который сидит за столом. Игрок невольно выдает о себе всю подноготную. Для этого ведущему надо создать такой бульон, в котором он полностью растворится и проявится. Иногда я создаю достоевские ситуации или чеховские. Иногда в моих фразах проскальзывает зощенковское подтрунирование. 90 минут проходит как одна минута. Секрет передачи — гармоничное сочетание ума и денег», — хвастается работой телеведущий.
Дмитрий Дибров Дибров не скрывает, что от съемок шоу получает не только творческое удовлетворение, но и весьма ощутимый доход. По словам звезды Первого канала, его зарплата составляет внушительную сумму — около 50 тысяч долларов в месяц (примерно три с половиной миллиона рублей). На эти деньги телеведущий может позволить себе жить в особняке на Рублевке с молодой женой и тремя сыновьями, устраивать супруге роскошные вечеринки по случаю дня рождения и возить ее отдыхать на элитные курорты. Как раз сейчас Полина усиленно приводит себя в форму, чтобы в Новый год отправиться к океану, видимо, на Мальдивы, пишет «ЭГ».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Лунный день сегодня 16 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 16 ноября 2021 года
В Армении пригрозили пересмотреть отношение к России
В Армении пригрозили пересмотреть отношение к России
В Госдуме указали на риски внедрения цифрового рубля
В Госдуме указали на риски внедрения цифрового рубля
Филиал Kraken в Великобритании получил лицензию FCA
Филиал Kraken в Великобритании получил лицензию FCA
Исследование: DeFi-токены управления редко используются по назначению
Исследование: DeFi-токены управления редко используются по назначению
Разработчик платформы ликвидного стейкинга pSTAKE привлек $10 млн от Galaxy Digital и других
Разработчик платформы ликвидного стейкинга pSTAKE привлек $10 млн от
Устаревшие игровые объекты на детских площадках Иркутска демонтируют
Устаревшие игровые объекты на детских площадках Иркутска демонтируют
В Иркутске и Братске перинатальные центры подсветят фиолетовым в честь Дня недоношенных детей
В Иркутске и Братске перинатальные центры подсветят фиолетовым в
В Ангарске 13 суток административного ареста назначили скрывшемуся с места ДТП водителю
В Ангарске 13 суток административного ареста назначили скрывшемуся с
На улицах Иркутска 15 единиц техники проводят противогололедную обработку
На улицах Иркутска 15 единиц техники проводят противогололедную
На шесть миллионов рублей обманули телефонные мошенники жительницу Тайшетского района
На шесть миллионов рублей обманули телефонные мошенники жительницу
Главврач Тулунской городской больницы извинилась за потасовку медика и пациента в ковидном центре
Главврач Тулунской городской больницы извинилась за потасовку медика

Топ на сегодня

Асмус заподозрили в романе с молодым актером
Асмус заподозрили в романе с молодым актером
Агент Гаркалина опроверг слухи об ампутации его руки из-за тромбоза
Агент Гаркалина опроверг слухи об ампутации его руки из-за тромбоза
Торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck на CBOE стартуют 16 ноября
Торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck на CBOE стартуют 16 ноября
Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список фрау Шиндлер". Среди гостей — Дапкунайте, Познер, Чилингарова
Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список
"Молодежка ОНФ" продолжает помогать пожилым и медикам в рамках акции #МыВместе
"Молодежка ОНФ" продолжает помогать пожилым и медикам в

Еще по теме

«Давали взятку»: Дмитрий Дибров рассказал, как можно выиграть в «Кто хочет стать миллионером?»
Кто хочет стать миллионером? (эфир 02/07/2016) смотреть онлайн
Дибров рассказал, кто из звезд поразил его своей игрой в борьбе за миллионы
Дибров рассказал о любви россиян к цензуре