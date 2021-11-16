Дочки Эммануила Виторгана пустились в пляс под аплодисменты папы (видео)

Актер Эммануил Виторган показал, как отдыхает с семьей. Народный артист России Эммануил Виторган стал многодетным отцом уже в преклонном возрасте. И теперь его будни скрашивают две лапочки-дочки — трехлетняя Этель и двухлетняя Клара. Крошки порадовали папу, станцевав для него хоровод после тяжелого трудового дня. «Любим с Иришей на следующий день после очередного вечера «Виторган-клуба» расслабиться, побыть с детьми, вдоволь насладиться общением», — отметил артист. Малышки взялись за руки и начали танцевать, а глава семьи стал аплодировать дочуркам, подбадривая. К слову, наследницы знаменитого актера растут очень артистичными и, вполне вероятно, пойдут по папиным стопам. У Виторгана, напомним, есть 55-летняя дочь Ксения от первого брака, 49-летний сын Максим от второго. Более того, актер уже давно стал дедом и прадедом.