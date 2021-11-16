Дополнительное образование: тенденции, технологии, перспективы

Новый выпуск онлайн-программы «Образовательная среда» пройдет в выездном формате: эксперты выйдут в эфир из Казани, где проходит финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Они обсудят роль дополнительного образования, новые тенденции и интересные технологии, а также перспективы развития этой системы получения новых знаний и навыков.

Программа выйдет в эфир 17 ноября в 15:00 по московскому времени.

Гости программы:

– Ольга Колударова, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России,

– Сергей Шариков, руководитель проекта «УчимЗнаем» госпитальных школ России, доктор педагогических наук, профессор,

– Ольга Масленникова, абсолютный победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2019», директор по развитию Музея-макета «Петровская Акватория» (ООО «Масштаб Плюс»).

Ведет программу Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики, обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.