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Дополнительное образование: тенденции, технологии, перспективы

Дополнительное образование: тенденции, технологии, перспективы

Новый выпуск онлайн-программы «Образовательная среда» пройдет в выездном формате: эксперты выйдут в эфир из Казани, где проходит финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Они обсудят роль дополнительного образования, новые тенденции и интересные технологии, а также перспективы развития этой системы получения новых знаний и навыков.

Программа выйдет в эфир 17 ноября в 15:00 по московскому времени.

Гости программы:

Ольга Колударова, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России,

Сергей Шариков, руководитель проекта «УчимЗнаем»  госпитальных школ России, доктор педагогических наук, профессор,

Ольга Масленникова, абсолютный победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2019», директор по развитию Музея-макета «Петровская Акватория» (ООО «Масштаб Плюс»).

Ведет программу Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики, обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

# Технологии / Общество
По материалам: edu.ru

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