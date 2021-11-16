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Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список фрау Шиндлер". Среди гостей — Дапкунайте, Познер, Чилингарова

Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список фрау Шиндлер". Среди гостей — Дапкунайте, Познер, Чилингарова

Вчера в московском кинотеатре "Художественный" представили документальный фильм "Горький привкус любви, или Список фрау Шиндлер" режиссера Игоря Волосецкого — показ организовал Еврейский музей и центр толерантности. Посмотреть картину пришли Ингеборга Дапкунайте, Владимир Познер, Ксения Чилингарова, Ирина Вольская и другие.

Фильм посвящен супруге известного немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который во время холокоста спас от смерти более тысячи евреев, Эмилии. Его история стала известна благодаря роману Томаса Кенилли "Ковчег Шиндлера", а также фильму Стивена Спилберга "Список Шиндлера", который в 1994 году получил семь премий "Оскар". Сама Эмилия долгие годы оставалась в тени, несмотря на то что принимала активное участие в спасении евреев.


Ингеборга Дапкунайте


Владимир Познер и Раиса Фомина
Борис Белоцерковский
Ксения Чилингарова


Евгения Линович и Ирина Вольская
Наталья Лучанинова
Михаил Друян
Денис Катаев и Антон Желнов
Посол Государства Израиль в Российской Федерации Александр Бен-Цви и исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список фрау Шиндлер". Среди гостей — Дапкунайте, Познер, Чилингарова
Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список
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