Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список фрау Шиндлер". Среди гостей — Дапкунайте, Познер, Чилингарова

Вадим Карасев

Вчера в московском кинотеатре "Художественный" представили документальный фильм "Горький привкус любви, или Список фрау Шиндлер" режиссера Игоря Волосецкого — показ организовал Еврейский музей и центр толерантности. Посмотреть картину пришли Ингеборга Дапкунайте, Владимир Познер, Ксения Чилингарова, Ирина Вольская и другие.

Фильм посвящен супруге известного немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который во время холокоста спас от смерти более тысячи евреев, Эмилии. Его история стала известна благодаря роману Томаса Кенилли "Ковчег Шиндлера", а также фильму Стивена Спилберга "Список Шиндлера", который в 1994 году получил семь премий "Оскар". Сама Эмилия долгие годы оставалась в тени, несмотря на то что принимала активное участие в спасении евреев.





Ингеборга Дапкунайте





Владимир Познер и Раиса ФоминаБорис БелоцерковскийКсения Чилингарова





Евгения Линович и Ирина ВольскаяНаталья ЛучаниноваМихаил ДруянДенис Катаев и Антон ЖелновПосол Государства Израиль в Российской Федерации Александр Бен-Цви и исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина КраснянскаяМариана Панкина