Dress Code. Состоялся Бал дебютанток Tatler. Среди гостей — Полина Гагарина, Настя Ивлеева, Яна Рудковская

Вадим Карасев

Вчера в Доме Пашкова отгремел 10-й, юбилейный Бал Tatler, который, кажется, собрал всю светскую Москву. Гостями мероприятия стали Полина Гагарина, Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Алеся Кафельникова, Елизавета Пескова и многие другие. О том, как прошел вечер, можно почитать в нашем специальном репортаже с места событий.

А посмотреть на звездные образы с мероприятия предлагаем в нашем фотоотчете.





Полина ГагаринаПевица вышла в свет вместе со своим старшим сыном Андреем от брака с Петром Кисловым. А вот четырехлетнюю дочь Мию от бывшего мужа Дмитрия Исхакова Полина в свет выводить не спешит.Настя Ивлеева выбрала для вечера платье Rick OwensАлеся КафельниковаЕлизавета ПесковаПодруги Елизавета Пескова и Алеся Кафельникова с удовольствием вместе позировали фотографам.Яна РудковскаяНателла Крапивина с дочерью СофиейСофия Крапивина стала едва ли не главной звездой Бала в роскошном платье Rasario.Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-ВикториейФилипп Киркоров с детьми и Яна Рудковская с сыном СашейСофико ШеварднадзеЖена рэпера Басты Елена Вакуленко редко выходит свет, но пропустить Бал Tatler не смогла — супруги появились на публике вместе с дочерьми.Александр ТереховЛюбовь Толкалина, Светлана Бондарчук и Сергей ХарченкоСтефания МаликоваМаргарита Мамун и Александр СухоруковРената Пиотровски с дочерьюСнежана ГеоргиеваМихаил ДруянЮлия Барановская с детьмиМарина Зудина с дочерью Марией Табаковой и сыном ПавломМария ТабаковаОксана Бондаренко с дочерьюВиктория и Олег ШеляговыЯна Расковалова с детьмиДарья КоноваловаМарина и Олег ГазмановыМарина и Олег Газмановы с детьмиМарианна Газманова — одна из дебютанток Бала.Александр и Екатерина Стриженовы с дочерью Александрой и внуком ПетромАлександр и Екатерина Стриженовы и Филипп Киркоров с детьмиМихаил ЗыгарьВиктория Толстоганова и ее дочь Варвара Кузичева предпочли платья в одной цветовой гамме.Александра РевенкоПолина Киценко с дочерьюЛаура ДжугелияДебютантка Полина Цыганова появилась на Балу в белом платье российского бренда WOS.Поддержать Полину приехал ее знаменитый отец — актер Евгений Цыганов.Ариан Романовский, ставший в этом году редактором Tatler, впервые появился на Балу в этом качестве.Сати СпиваковаНаталья Гольденберг с дочерьмиЕвгения Линович с дочерьюЕлена Фейгин и Ян Яновский с сыномЕще одна дебютантка этого года Лидия Кутепова предпочла очень нежный образ — она выбрала розовое платье Chanel и дополнила образ веером. Выглядела Лидия как настоящая тургеневская девушка!Мария ЛансереДана МанасирСофья ЛансереДочь Снежаны Георгиевой Соня Зуева выбрала стильный наряд Miu Miu.Юлия и Артем Акимовы с дочерьмиИрина Чайковская с дочерьмиАнастасия Задорина





Дина Немцова и Екатерина ОдинцоваАнтон и Виктория БорисевичКсения СоловьеваОльга КарпутьВиктория МанасирКсения ЧилингароваНаташа МаксимоваДебютантки Бала Tatler

















Компанию на паркете дебютанткам составили артисты мимического ансамбля Большого театра, вместе с которыми они станцевали полонез и вальс.Музыкальную часть вечера доверили Владмиру Спивакову и его оркестру.Мариана Панкина