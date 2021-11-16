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Dress Code. Состоялся Бал дебютанток Tatler. Среди гостей — Полина Гагарина, Настя Ивлеева, Яна Рудковская

Dress Code. Состоялся Бал дебютанток Tatler. Среди гостей — Полина Гагарина, Настя Ивлеева, Яна Рудковская

Вчера в Доме Пашкова отгремел 10-й, юбилейный Бал Tatler, который, кажется, собрал всю светскую Москву. Гостями мероприятия стали Полина Гагарина, Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Алеся Кафельникова, Елизавета Пескова и многие другие. О том, как прошел вечер, можно почитать в нашем специальном репортаже с места событий.

А посмотреть на звездные образы с мероприятия предлагаем в нашем фотоотчете.


Полина Гагарина
Певица вышла в свет вместе со своим старшим сыном Андреем от брака с Петром Кисловым. А вот четырехлетнюю дочь Мию от бывшего мужа Дмитрия Исхакова Полина в свет выводить не спешит.
Настя Ивлеева выбрала для вечера платье Rick Owens
Алеся Кафельникова
Елизавета Пескова
Подруги Елизавета Пескова и Алеся Кафельникова с удовольствием вместе позировали фотографам.
Яна Рудковская
Нателла Крапивина с дочерью Софией
София Крапивина стала едва ли не главной звездой Бала в роскошном платье Rasario.
Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией
Филипп Киркоров с детьми и Яна Рудковская с сыном Сашей
Софико Шеварднадзе
Жена рэпера Басты Елена Вакуленко редко выходит свет, но пропустить Бал Tatler не смогла — супруги появились на публике вместе с дочерьми.
Александр Терехов
Любовь Толкалина, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко
Стефания Маликова
Маргарита Мамун и Александр Сухоруков
Рената Пиотровски с дочерью
Снежана Георгиева
Михаил Друян
Юлия Барановская с детьми
Марина Зудина с дочерью Марией Табаковой и сыном Павлом
Мария Табакова
Оксана Бондаренко с дочерью
Виктория и Олег Шеляговы
Яна Расковалова с детьми
Дарья Коновалова
Марина и Олег Газмановы
Марина и Олег Газмановы с детьми
Марианна Газманова — одна из дебютанток Бала.
Александр и Екатерина Стриженовы с дочерью Александрой и внуком Петром
Александр и Екатерина Стриженовы и Филипп Киркоров с детьми
Михаил Зыгарь
Виктория Толстоганова и ее дочь Варвара Кузичева предпочли платья в одной цветовой гамме.
Александра Ревенко
Полина Киценко с дочерью
Лаура Джугелия
Дебютантка Полина Цыганова появилась на Балу в белом платье российского бренда WOS.
Поддержать Полину приехал ее знаменитый отец — актер Евгений Цыганов.
Ариан Романовский, ставший в этом году редактором Tatler, впервые появился на Балу в этом качестве.
Сати Спивакова
Наталья Гольденберг с дочерьми
Евгения Линович с дочерью
Елена Фейгин и Ян Яновский с сыном
Еще одна дебютантка этого года Лидия Кутепова предпочла очень нежный образ — она выбрала розовое платье Chanel и дополнила образ веером. Выглядела Лидия как настоящая тургеневская девушка!
Мария Лансере
Дана Манасир
Софья Лансере
Дочь Снежаны Георгиевой Соня Зуева выбрала стильный наряд Miu Miu.
Юлия и Артем Акимовы с дочерьми
Ирина Чайковская с дочерьми
Анастасия Задорина


Дина Немцова и Екатерина Одинцова
Антон и Виктория Борисевич
Ксения Соловьева
Ольга Карпуть
Виктория Манасир
Ксения Чилингарова
Наташа Максимова
Дебютантки Бала Tatler





Компанию на паркете дебютанткам составили артисты мимического ансамбля Большого театра, вместе с которыми они станцевали полонез и вальс.
Музыкальную часть вечера доверили Владмиру Спивакову и его оркестру.
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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