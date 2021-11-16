Dress Code. Закрытый показ выставки "Шедевры русского искусства из американских коллекций". Среди гостей — Людмила Нарусова, Божена Рынска

Вадим Карасев

За несколько часов до Бала дебютанток Tatler, к которому вчера было приковано внимание всей светской Москвы, в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств прошел закрытый показ выставки "Шедевры русского искусства из американских коллекций". Еще до Бала ресторатор Александр Раппопорт с женой Мариной успел оценить экспозицию. Также в числе гостей выставки оказались Людмила Нарусова, Божена Рынска, Виктор Лошак, Юлий Гусман, Михаил Швыдкой, Егор Дружинин и Вероника Ицкович (их дочь, к слову, вчера тоже была в числе дебютанток Бала) и не только.

Гости смогли оценить работы таких мастеров русской живописи, как Филипп Малявин, Константин Коровин, Николай Рерих, Роберт Фальк, Александра Экстер и других. Выставку организовала нью-йоркская галерея ABA, которая уже более 35 лет занимается популяризацией и продвижением русского искусства и культуры на Западе.





Людмила Нарусова





Божена Рынска





Михаил Швыдкой





Егор Дружинин и Вероника Ицкович





Александр Раппопорт с супругой Мариной





Василий Церетели





Виктор Лошак





Анатолий Таркунов





Марина Кравец





Ирина Степанова





Емельян Захаров





Марина ЛошакЯна Марковская