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Dress Code. Закрытый показ выставки "Шедевры русского искусства из американских коллекций". Среди гостей — Людмила Нарусова, Божена Рынска

Dress Code. Закрытый показ выставки "Шедевры русского искусства из американских коллекций". Среди гостей — Людмила Нарусова, Божена Рынска

За несколько часов до Бала дебютанток Tatler, к которому вчера было приковано внимание всей светской Москвы, в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств прошел закрытый показ выставки "Шедевры русского искусства из американских коллекций". Еще до Бала ресторатор Александр Раппопорт с женой Мариной успел оценить экспозицию. Также в числе гостей выставки оказались Людмила Нарусова, Божена Рынска, Виктор Лошак, Юлий Гусман, Михаил Швыдкой, Егор Дружинин и Вероника Ицкович (их дочь, к слову, вчера тоже была в числе дебютанток Бала) и не только.

Гости смогли оценить работы таких мастеров русской живописи, как Филипп Малявин, Константин Коровин, Николай Рерих, Роберт Фальк, Александра Экстер и других. Выставку организовала нью-йоркская галерея ABA, которая уже более 35 лет занимается популяризацией и продвижением русского искусства и культуры на Западе.


Людмила Нарусова


Божена Рынска


Михаил Швыдкой


Егор Дружинин и Вероника Ицкович


Александр Раппопорт с супругой Мариной


Василий Церетели


Виктор Лошак


Анатолий Таркунов


Марина Кравец


Ирина Степанова


Емельян Захаров


Марина Лошак
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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