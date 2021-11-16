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Джанабаева заявила, что не нужно растить дочь удобной для свекрови и мужа

Джанабаева заявила, что не нужно растить дочь удобной для свекрови и мужа
Певица рассказала о воспитании детей42-летняя певица Альбина Джанабаева воспитывает от композитора и певца Валерия Меладзе троих детей — 17-летнего Константина, 7-летнего Луку и 7-месячную Агату. В эфире программы «Простые секреты» артистка решила рассказать, как растит свою маленькую наследницу.Знаменитость считает, что не стоит воспитывать дочь, которая будет удобна всем окружающим. «Это, конечно, и мальчиков касается, но девочек в большей степени. Считается, что девочка не должна кого-то расстроить, обидеть, плохо думать о ком-то. Это все сложно для ребенка. Такая малышка вырастает и продолжает быть удобной для всех — для мужа, свекрови, родителей, коллег… А о себе когда она будет думать? В итоге это копится и выплескивается в семейный скандал», — заявила Джанабаева.Также Альбина подчеркнула, что родители должны хвалить своего ребенка и не указывать постоянно на его недостатки. «Похвала для детей словно полив для цветка. Нужно так выстроить отношения, чтобы подросток пришел и сам все рассказал. Необходимо выслушивать, не взваливать на него какие-то свои проблемы. Если женщина будет постоянно жаловаться дочери на мужчин, то этот ребенок вырастет с ощущением, что ему всегда надо кого-то спасать. Нужно быть авторитетом для своего чада, чтобы он пришел к тебе за советом», — призналась исполнительница.Звезда отметила, что в воспитании мальчиков должен быть хороший пример отца. Джанабаева заявила, что сыновья особенно нуждаются в отцах после семи лет.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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