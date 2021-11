Еще 17 игр из Game Pass Ultimate получили сенсорное управление





К концу октября насчитывалось уже 113 игр с сенсорным управлением в подписке Game Pass. Сегодня таких игр становится еще больше. Microsoft объявила, что еще 17 проектов получили поддержку управления с сенсорных экранов. Это следующие игры:

Aragami 2Might GooseThe Artful EscapeMoonglow BayDandy AcePhoenix PointEcho GenerationThe Procession to CalvaryFlynn: Son of CrimsonSkatebirdFootball Manager 2022: Xbox EditionSuperliminalFrostpunkTotally Accurate Battle SimulatorThe Good LifeYakuza 5 RemasteredLost Words: Beyond the Page

Сенсорное управление получают как новинки, которые были добавлены в Game Pass буквально несколько недель назад (вроде Football Manager 2022: Xbox Edition или Moonglow Bay), так и проекты, которые уже давно доступны в подписке (к примеру, Yakuza 5 Remastered).

Напомним, что сенсорное управление добавляют в игры из Game Pass Ultimate, чтобы подписчики сервиса могли играть в них на смартфонах, планшетах и других устройствах с сенсорным экраном без необходимости подключения геймпада. При этом для каждой игры реализуется свое уникальное сенсорное управление.