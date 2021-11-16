Фил Спенсер: Game Pass уже сейчас очень и очень финансово стабилен





Компанию Microsoft часто упрекают в том, что она буквально «сорит деньгами», чтобы добиться увеличения числа подписчиков Game Pass. Время от времени компания достигает соглашений с крупными издателями на выпуск их AAA-проектов в Game Pass на релизе. Недавно Xbox потратил огромную сумму на покупку Bethesda, и теперь все игры издательства будут в Game Pass на релизе. Не стоит забывать и о добавлении собственных AAA-игр, разработка которых стоит немалых денег, в подписку Game Pass на релизе.

Game Pass и Cloud Gaming — это то, на что сейчас подразделение Xbox делает большую ставку, и ее руководители это не скрывают. В рамках интервью с axios руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер в очередной раз прокомментировал слухи о том, что Game Pass является убыточным и просто «сжигает деньги» Microsoft:

Я знаю, что есть много людей, которые любят писать, что мы сжигаем наличные прямо сейчас для получения какого-нибудь будущего горшка с золотом в конце. Нет. В настоящий момент Game Pass очень и очень стабилен [финансово]. И продолжает расти.

Напомним, Microsoft не называет точную цифру подписчиков Game Pass. Ходят слухи, что число подписчиков сейчас варьируется от 25 до 30 миллионов человек.