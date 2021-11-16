Фил Спенсер рассказал о трех больших неудачах Xbox





Руководители Xbox сейчас дают много интервью, и Фил Спенсер не является исключением. Главный по Xbox в Microsoft дал интервью axios, где одной из затронутых тем были ошибки подразделения Xbox. За 20 лет их явно было совершенно не мало, но в ходе разговора Спенсер выделил 3 большие неудачи Xbox:

Самая известная неудача Xbox: производственная ошибка Xbox 360 — «красное кольца смерти». Ошибка была финансово серьезной даже для Microsoft, она обошлась ей более чем в 1 миллиард долларов – это средства, которые были затрачены на ремонт.Вторая ошибка — провальная попытка в 2013 году развернуть Xbox One как гибридное развлекательное устройство для телевидения и игр, в результате которой Наделла обратился к Спенсеру, ориентированному на игры, и передал ему весь Xbox под управление. Спенсер отмечает, что тогда Сатья Наделла ему сказал: «Давайте попробуем исправить положение, а затем проведем содержательные обсуждения на тему — есть ли у Microsoft долгосрочное будущее в играх или нет?».Спенсер также упомянул вечеринку Xbox Game Developers Conference 2016 , в которой участвовали довольно обнаженные танцовщицы, что вызвало протесты со стороны разработчиков игр и извинения от Спенсера.

Напомним, что в том же интервью для axios Фил Спенсер рассказал об успехах игровой подписки Game Pass прямо сейчас.