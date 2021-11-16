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Филиал Kraken в Великобритании получил лицензию FCA

Филиал Kraken в Великобритании получил лицензию FCA


Дочерняя фирма биткоин-биржи Kraken в Великобритании Crypto Facilities получила одобрение FCA на работу в стране. Об этом пишет The Block.


Полученная лицензия отражает соответствие нормативным требованиям применительно к противодействию отмыванию денег. Подобные требования также соблюдают регулируемые FCA банки.


Crypto Facilities может продолжить работать в Великобритании в качестве платформы по торговле криптодеривативами. Другие фирмы предоставляют доступ к аналогичным услугам без регистрации FCA.


Лицензия позволит Crypto Facilities расширить продуктовый ряд.


«Мы сможем позволить клиентам брать те риски, которые наилучшим образом соответствуют их инвестиционным потребностям», — заявил CEO Crypto Facilities Гэри Уорролл.


Напомним, в августе глава Kraken Джесс Пауэлл пообещал выйти на европейский рынок до конца 2021 года.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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