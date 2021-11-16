Game Pass и Cloud Gaming все еще планируют выпустить на телевизорах





Cloud Gaming уже доступен на миллионах устройств во всем мире. Он работает и через специальные приложения, и просто через браузер. Сейчас активно тестируются функции облачного гейминга на Xbox One, которые позволят работать играм Xbox Series X | S на приставках Microsoft прошлого поколения. Плюс продолжается тест функции быстрого запуска игр из Game Pass на приставках Xbox, без необходимости их установки на саму консоль, благодаря облаку.

Но Microsoft на этом останавливаться не планирует. В рамках интервью GQ руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер подтвердил уже не в первый раз, что сфера интересов Microsoft для запуска Cloud Gaming – это телевизоры. По словам Спенсера, сейчас Xbox активно сотрудничает с производителями телевизоров, чтобы игроки могли вскоре запускать игры Xbox на ТВ прямо через приложение Game Pass, как работает Netflix или Disney+. На данный момент Спенсер не дает сроки, когда стоит ожидать Game Pass на телевизорах, и с какими именно производителями сотрудничает Microsoft в плане донесения данной функции.

Фил Спенсер: Game Pass уже сейчас очень и очень финансово стабилен

Отметим, что в конце ноября 2020 года Фил Спенсер называл примерные сроки запуска Game Pass на телевизорах. Он отмечал, что на это нужно около года.