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Генпрокуратура РФ заявила о важной роли цифрового рубля в госзакупках

Генпрокуратура РФ заявила о важной роли цифрового рубля в госзакупках


Разрабатываемый Банком России цифровой рубль позволит повысить прозрачность проведения государственных закупок. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, пишет "Интерфакс".


За неполные два года прокуратура выявила свыше 300 000 нарушений, касающихся госзакупок. Значительная их часть связана с неправомерными действиями при заключении государственных контрактов и приемке выполненных работ.


"Также были прямые посягательства на бюджетные денежные средства", - сказал Краснов.


Новый финансовый инструмент, по мнению генпрокурора, способен улучшить эту ситуацию.


"Мы специально с Центробанком обсуждаем возможность введения цифрового рубля. Я убежден, что возможное введение цифрового рубля повысит прозрачность всех этих закупок", - сказал он.


Согласно докладу ЦБ РФ, цифровой рубль будет реализован в виде уникальных токенов, что позволит отслеживать цепочки движения средств внутри системы и даст возможность целевого расходования средств.


Напомним, Банк России и Минфин подтвердили планы по запуску цифрового рубля как третьей формы денег до 2030 года.


Тестирование нового финансового инструмента пройдет на базе 12 банков в первом квартале 2022 года.


Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что отечественный CBDC станет полноценной заменой криптовалют для россиян.


Вместе с тем депутаты Госдумы указали на риски, который несет цифровой рубль для финансового сектора РФ и сферы информационной безопасности.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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