Гимназия в Новороссийске признана победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Топ-30 школ Всероссийского конкурса «Большая перемена» возглавила гимназия №1 города Новороссийска (Краснодарский край). Учреждение получит 2 млн рублей на развитие образовательной среды, информирует Минпросвещения России.

Финал проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошёл в Международном детском центре «Артек» в рамках нацпроекта «Образование».

Гимназия №1 города Новороссийска признана лучшей на конкурсе «Большая перемена» благодаря самому большому количеству победителей и финалистов. История учебного заведения, которое стало первой частной школой в СССР, насчитывает уже 30 лет, в школе реализуется непрерывная инновационная система обучения.

Всего в финал «Большой перемены» вышли 1,5 тысячи школьников из всех российских регионов. Они объединились в команды и решали кейсовые задания по четырём направлениям («Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество»), разрабатывали проекты улучшения разных сфер общественной жизни. Победители среди учеников 11-х классов получили по 1 млн рублей на образование, а ученики 9 –10-х классов – по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.

30 лучших школ «Большой перемены» получат по 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Решение, на что потратить полученные средства, администрации школ будут принимать вместе с учащимися.

«Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно для того, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи: это вера в себя, желание всегда двигаться вперед, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку. И, конечно, это крепкая, надёжная команда единомышленников», – сказал в своём поздравлении участникам конкурса Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Организаторы Всероссийского конкурса «Большая перемена» – АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.

Всего в 2021 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие 2,5 миллиона школьников и студентов колледжей, в том числе ученики 5–7-х классов.