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Главврач Тулунской городской больницы извинилась за потасовку медика и пациента в ковидном центре

Главврач Тулунской городской больницы извинилась за потасовку медика и пациента в ковидном центре

В соцсетях распространили видео, заснятое 15 ноября в коридоре Тулунской городской больницы. Утомленный ожиданием своей очереди пациент стал громко ругаться на медиков амбулаторного ковидного центра за то, что они к 9:00, за час с начала приема в 8:00, не приняли ни одного пациента. При этом в коридоре стояло много людей, некоторые — с диагнозом COVID-19. Врач вышла из кабинета и попыталась наброситься на строптивого пациента с кулаками, другой медик ее останавливал.

В процессе женщина также, как и ее оппонент, использовала нецензурную лексику. Инцидент засняли на телефоны очевидцы происходящего и выложили в интернет. Как выяснилось, эта же врач еще в августе вступала в словесные перепалки с пациентами, уставшими от ожидания приема. Тогда видео с ее участием также выкладывали в соцсети, правда, до рукоприкладства и нецензурной брани дело не доходило.

Ситуация получила широкий общественный резонанс, на нее отреагировала не только главный врач Тулунской городской больницы Елена Гусевская, но и мэр города Юрий Карих. Он посетил учреждение 16 ноября и поделился впечатлениями на своей странице в «Инстаграм».

Мэр Тулуна пообщался с пациентами, ожидающими приёма врача в ковидном центре. Он отметил, что в целом, все относятся с пониманием к довольно длительному ожиданию, осознают, что пациентов много. Люди отмечают, что врачи работают быстро и слаженно. Юрий Карих встретился с коллективом больницы. Как выяснилось, на сегодня, по словам главного врача больницы Елены Гусевской, в Тулунской городской больнице работают только 74 врача из 195 положенных по штатному расписанию.

«Конечно, ситуация, которая произошла вчера, не должна повторяться. Это недопустимо. Я не защищаю и не обвиняю ни одну сторону. Обе стороны конфликта понесли свою ответственность: врач уволена, пациенту грозит административная ответственность за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии и использование нецензурной лексики. Ещё раз хочу призвать каждого из нас быть терпимее, чуточку добрее и снисходительнее к друг другу. Только вместе мы сможем нормально жить и работать в условиях коронавирусной инфекции. Давайте проявим солидарность к друг другу!», — написал Юрий Карих.


Видео с Telegram-канала svodka 38

Официальный комментарий
Елена Гусевская, главный врач Тулунской городской больницы - Приносим извинения по поводу произошедшего инцидента. Врач, которая некорректно выражалась в отношении пациента, уволилась. Медики области работают на пределе своих возможностей, что негативно отражается на их психологическом состоянии. Но разговаривать так нельзя ни врачам, ни пациентам. Источник:
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По материалам: irk

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Главврач Тулунской городской больницы извинилась за потасовку медика и пациента в ковидном центре
Главврач Тулунской городской больницы извинилась за потасовку медика

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