Гражданин КНР получил семь лет лишения свободы за контрабанду леса на 230 миллионов рублей

В Иркутске руководитель организованной преступной группы, гражданин КНР, незаконно экспортировавшей в страны Азии лесоматериалы на сумму более 230 миллионов рублей, приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Ленинский районный суд установил, что члены организованной преступной группы с международными связями, состоящей из четырех человек, руководителем которой являлся подсудимый, на протяжении пяти лет (с февраля 2015 по декабрь 2019) совершали преступления в сфере незаконного оборота лесоматериалов. Участники группы скупали незаконно заготовленную на территории Иркутской области древесину и обрабатывали ее. Затем реализовывали лесопродукцию как на территории Российской Федерации, так и с вывозом за рубеж. Для сокрытия своей преступной деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем, использовали так называемые «фирмы-однодневки» и их банковские счета.

Общий объем незаконно приобретенных и реализованных лесоматериалов составил более 146 тысяч кубометров общей стоимостью 407 миллионов рублей. Объем незаконно перемещенных лесоматериалов через границу РФ — 40 тысяч кубометров среднерыночной стоимостью 233 миллиона рублей. Преступная деятельность ОПГ пресечена сотрудниками Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. Другие участники ОПГ ранее осуждены к различным срокам лишения свободы.

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