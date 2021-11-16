Halo Infinite привлекла больше 270 тысяч одновременных игроков в Steam за 8 часов





Вчера вечером студия 343 Industries сообщила о выходе мультиплеера игры Halo Infinite в рамках бета-версии, но уже со всем основным контентом и доступной для всех. Загрузка проекта была открыта в тот же момент (то есть предварительно игра не была загружена на консоли и PC игроков). Однако даже со столь неожиданным релизом игра получила внушительные цифры по онлайну.

Согласно данным steamdb, игра Halo Infinite сумела за 8 часов набрать около 270 тысяч активных игроков в Steam. Это довольно высокий результат для старта Halo, учитывая, что 270 тысяч активных игроков – это только данные Steam, а игра также вышла на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на PC в Microsoft Store.

На пике Halo Infinite в Steam находилась на четвертом месте по онлайну за прошедшие сутки, после постоянной тройки лидеров — Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 и PUBG Battlegrounds.

Напомним, что в Halo Infinite уже идет первый сезон, который продлится до мая 2022 года. Весь прогресс, который сейчас достигают игроки в рамках бета-версии мультиплеера Halo Infinite, будет перенесен в релизную версию – она выйдет 8 декабря 2021 года.

Halo Infinite

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