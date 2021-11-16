Hellblade: Senua’s Sacrifice получила обновление: улучшения на PC, новые возможности на Xbox





Игре Hellblade: Senua’s Sacrifice исполняется уже 4 года, но разработчики время от времени продолжают выпускать для нее обновления, пока идет разработка второй части. В августе этого года игра Hellblade: Senua’s Sacrifice получила обновление до приставок нового поколения – Xbox Series X | S, а сегодня она получила апдейт для PC.

С обновлением на PC игра Hellblade: Senua’s Sacrifice получает поддержку улучшенные отражения, тени, трассировку лучей. Вместе с тем, теперь на PC игра имеет улучшенные материалы, частицы, детализацию уровней. Добавлена поддержка технологий Nvidia DLSS и AMD FSR. Ниже можно посмотреть на скриншотах, насколько похорошела игра.

На Xbox One, Xbox Series X | S и PC игра получает новые возможности в плане доступности. Среди новых функций — полное переназначение кнопок контроллера, настройка субтитров, настройки недостатка восприятия цветового спектра и многое другое.

Напомним, что игра Hellblade: Senua’s Sacrifice доступна в Game Pass.