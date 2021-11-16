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Игорь Кобзев обсудил с помощником президента РФ проблему седьмой приаэродромной зоны Иркутска

Игорь Кобзев обсудил с помощником президента РФ проблему седьмой приаэродромной зоны Иркутска

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 16 ноября в администрации президента РФ встретился с его помощником Максимом Орешкиным. На встрече обсудили проблемный для региона вопрос седьмой приаэродромной зоны, сообщил глава региона на своей странице в «Инстаграм».

«Тема сложная, нестандартная. По итогам встречи Максим Станиславович рекомендовал ведомству провести расширенное совещание со всеми заинтересованными сторонами, которое пройдёт уже завтра, 17 ноября», – написал Игорь Кобзев.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском округе Иркутска 11 объектов строительства могут не получить разрешение на ввод в эксплуатацию из-за ограничений, которые создало установление седьмой подзоны приаэродромной территории, куда попали большая часть Октябрьского и Правобережного округов. В частности, три объекта со сроком ввода в эксплуатацию после 1 января 2024 года и восемь объектов, по которым выданы разрешения на строительство после 1 января 2020 года. Всего отделом выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики администрации Иркутска выдано 22 разрешения на строительство многоквартирных домов, которые в настоящее время находятся в седьмой подзоне приаэродромной территории Международного аэропорта «Иркутск».

В 2021 году после постановки на кадастровый учёт седьмой подзоны приаэродромной территории Международного аэропорта «Иркутск», в которой ввиду превышения шумового уровня запрещается размещать ряд объектов, в областном центре возникла проблема строительства детсадов, школ и жилых домов. В соответствии с частью 5 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, влечет отказ в выдаче разрешения на ввод. В приаэродромную зону попали большая часть Октябрьского и Правобережного округов.

Предыдущая новость по этой теме:

11 объектов в Октябрьском округе могут недостроить из-за приаэродромной зоны

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По материалам: irk

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