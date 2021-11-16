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Игорь Крутой рассказал о новорожденном внуке

Игорь Крутой рассказал о новорожденном внуке
Композитор Игорь Крутой очень счастлив рождению внука.   Артист в минувшее воскресенье стал дедушкой в четвертый раз. У него родился долгожданный внук, о чем он рассказал поклонникам. Композитор уже видел новорожденного и он очаровал его. По словам Игоря Яковлевича, он родился светленьким с «модной» прической. Подробностями радостного события маэстро поделился на своей странице в Инстаграме. «От Яши пришла обалденная новость: у него с Лерой родился первый сын, а у меня первый внук — классный пацан (я его уже видел), 3360 граммов, светленький и курчавый, с чем я и поздравляю всю нашу большую семью», — написал Крутой.
Яша с женой и сыном Забавно, что еще весной композитор даже не хотел признаваться, что у него несколько лет назад объявился внебрачный сын Яков. Наследника Игоря Яковлевича воспитывал другой мужчина, а о своем настоящем отце он узнал от матери незадолго до того, как её не стало. Молодой человек решил выйти на контакт с предполагаемым отцом, но тот встретился с ним только после проведения ДНК-экспертизы, подтвердившей их родство. Композитор рассказал, что его дочери и сын тепло приняли в семью объявившегося родственника. Сам он тоже был рад, что у него появился ещё один наследник. Крутой обеспечил Якова дорогой машиной, загородным домом и «поделился» своей фамилией.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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