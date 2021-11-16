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Игра Ruined King: A League of Legends Story уже доступна на Xbox

Игра Ruined King: A League of Legends Story уже доступна на Xbox


Сегодня издательство Riot Forge официально объявило, что выпускает игру Ruined King: A League of Legends Story на всех актуальных платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Игра уже доступна в Microsoft Store для приставок Xbox за $24,99.

Ruined King: A League of Legends Story — это пошаговая RPG, рассчитанная на одиночное прохождение. Судя по странице игры в Steam, в ней есть русский язык (при этом указана полная локализация, с озвучкой). В игре предстоит собрать свою команду чемпионов League of Legends, которые будут исследовать город-порт Билджвотер и загадочные Сумрачные острова.


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Ruined King: A League of Legends Story™

Дайте отпор Погибели. Соберите отряд чемпионов из League of Legends, исследуйте Билджвотер и отправьтесь на Сумрачные острова, чтобы раскр…
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По материалам: newxboxone

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